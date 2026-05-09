Путин: встреча с Зеленским не в Москве возможна, но лишь для подписания мира Путин назвал условия встречи с Зеленским в третьей стране

Москва9 мая Вести.Встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским не в Москве возможна, но лишь для заключения мира, когда останется только поставить подпись, а не для самих переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По словам главы государства, премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему, что Зеленский готов к личной встрече. Путин при этом подчеркнул, что российская сторона не в первый раз получает подобные послания из Киева. Он предложил Зеленскому приехать в Москву или выбрать третью страну.

Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу... Это должна быть окончательная точка. А не сами переговоры пояснил Путин

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что Путин не раз говорил о готовности Москвы принять Зеленского, если глава киевского режима хочет встречи.