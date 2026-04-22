Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского Песков: встреча Путина и Зеленского возможна для финализации договоренностей

Москва22 апр Вести.Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского возможна только для финализации договоренностей. Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин многократно подчеркивал свою готовность для встречи с Зеленским.

Главное – целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности объяснил Песков

