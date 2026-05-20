Москва20 маяВести.Нет никаких сомнений, что российские военные принимают меры для минимизации рисков на фоне заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского ударить по Москве дальнобойными ракетами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.
Главное на фоне этих заявлений Зеленского - принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для наших людей и для наших объектов инфраструктурызаявил Песков
Ранее Зеленский заявил, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Зеленский также добавил, что киевский режим будет наращивать поставки в войска БПЛА и наземных роботов.