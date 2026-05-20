Песков не сомневается, что ВС РФ принимают меры на фоне заявлений Зеленского

Песков не сомневается, что ВС РФ принимают меры на фоне угроз Зеленского Песков не сомневается, что ВС РФ принимают меры на фоне заявлений Зеленского

Москва20 мая Вести.Нет никаких сомнений, что российские военные принимают меры для минимизации рисков на фоне заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского ударить по Москве дальнобойными ракетами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.

Главное на фоне этих заявлений Зеленского - принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для наших людей и для наших объектов инфраструктуры заявил Песков

Ранее Зеленский заявил, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Зеленский также добавил, что киевский режим будет наращивать поставки в войска БПЛА и наземных роботов.