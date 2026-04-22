Москва22 апрВести.Достижение целей СВО позволит застраховать Россию от опасности террористических проявлений киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для нас главное - это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились [в ходе СВО - ред.]. Собственно, достижение этих целей как раз и позволит далее застраховать нас от опасности таких террористических проявлений киевского режимазаявил Песков в эфире федерального ТВ, говоря об атаке ВСУ на Сызрань
Ранее город Сызрань подвергся атаке украинских БПЛА. В результате произошло частичное обрушение подъезда жилого дома на Астраханской улице. В результате атаки погибли женщина и ребенок.