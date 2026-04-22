Москва22 апр Вести.Достижение целей СВО позволит застраховать Россию от опасности террористических проявлений киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для нас главное - это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились [в ходе СВО - ред.]. Собственно, достижение этих целей как раз и позволит далее застраховать нас от опасности таких террористических проявлений киевского режима