Москва22 апрВести.Удары по мирным объектам со стороны киевского режима стали реальностью, с которой приходится сталкиваться России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире одного из федеральных телеканалов он прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Сызрань, в результате которой частично обрушился подъезд жилого дома. Погибли женщина и ребенок, пострадали 12 человек.
Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры – это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операциязаявил Песков
Ранее стало известно, что на территории Сызрани введен режим ЧС регионального характера. Уточняется, что в районе города утром 22 апреля упали не менее 11 дронов ВСУ.