"Это реальность, с которой мы сталкиваемся": Песков об атаке ВСУ на Сызрань Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань

Москва22 апр Вести.Удары по мирным объектам со стороны киевского режима стали реальностью, с которой приходится сталкиваться России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире одного из федеральных телеканалов он прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Сызрань, в результате которой частично обрушился подъезд жилого дома. Погибли женщина и ребенок, пострадали 12 человек.

Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры – это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операция заявил Песков

Ранее стало известно, что на территории Сызрани введен режим ЧС регионального характера. Уточняется, что в районе города утром 22 апреля упали не менее 11 дронов ВСУ.