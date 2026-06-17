Песков: нет сомнения, что ВСУ намеренно ударили по автобусу в Брянской области

Песков указал на целенаправленность атаки ВСУ на автобус с детьми Песков: нет сомнения, что ВСУ намеренно ударили по автобусу в Брянской области

Москва17 июн Вести.Очевидно, что Киев целенаправленно ударил по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT.

Песков напомнил, что операторы БПЛА видят, куда направляют дрон.

Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас, даже до следствия, что это была целенаправленная атака сказал он

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что автобус не был военным транспортом, а перевозил мирных граждан, в том числе детей.

ВСУ ударили по белорусскому автобусу в Брянской области 17 июня. Он вез детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате теракта погибла супруга тренера. Кроме того, насчитывается семь пострадавших, из которых пять – дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.