В Кремле предположили, что Европа снова проигнорирует удар ВСУ по детям Песков: Европа промолчит о трагедии в Брянской области

Москва17 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT выразил уверенность, что европейские столицы в очередной раз проигнорируют теракт украинских боевиков, произошедший 17 июня в Брянской области.

В среду дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими юными футболистами, следовавшими на отдых в Геленджик. Пострадали семь человек, из них пятеро детей. Сопровождающая команду женщина погибла. У нее остались две дочери.

Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах прокомментировал Песков

При этом он подчеркнул, что это не повод опускать руки. По его словам, Россия продолжит рассказывать о зверствах ВСУ мировому сообществу.

Ранее МИД РФ призвал международные структуры дать честную оценку действиям украинских боевиков в Брянской области. В ведомстве отметили, что игнорирование атаки на детей будет означать поощрение кровавых преступлений ВСУ.