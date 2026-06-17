ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

В ООН отреагировали на удар украинских боевиков по автобусу с детьми ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Москва17 июн Вести.Организации Объединенных Наций (ООН) известно о нападении ВСУ на автобус с белорусской юношеской футбольной командой. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик прокомментировал ТАСС удар украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области.

Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены сказал он

Ранее МИД РФ призвал международные организации дать честную оценку действиям ВСУ в Брянской области. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что в европейских столицах вновь проигнорируют преступление Киева.