Совбез ООН 29 июня обсудит атаку БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области Евстигнеева: Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус

Москва27 июн Вести.Совет Безопасности ООН 29 июня в 22.00 мск проведет заседание в связи с атакой дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова исполняющей обязанности постпреда РФ в ООН Анны Евстигнеевой​​​.

Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск - прим. ред.) сообщила она агентству, отвечая на вопрос о дате и времени заседания СБ ООН по атаке ВСУ на автобус

Ранее стали известны имена тех, кто причастен к террористической атаке на пассажирский автобус в Брянской области. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, это командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на территории РФ.

17 июня украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гомель - Геленджик. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. В результате удара один пассажир погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести.