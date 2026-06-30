Россия назвала в Совбезе ООН лиц, причастных к атаке ВСУ на автобус с детьми Евстигнеева: установлены лица, причастные к атаке Киева на белорусский автобус

Москва30 июн Вести.Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко причастны к атаке Киева на белорусский автобус, перевозивший детей, заявила исполняющая обязанности (и. о.) постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Трансляцию выступления Евстигнеевой сел сайт ООН.

Установлена причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко к этому теракту отметила Евстигнеева

Установлены также и непосредственные исполнители теракта, уточнила дипломат.

Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли 17 июня удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. Один пассажир погиб, восемь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Минск при поддержке Москвы попросил срочно созвать заседание СБ ООН в связи с ударом Киева по автобусу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту атаку провокацией и подчеркнул, что если Киев попытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, то это дорого обойдется украинским властям.

Между тем Евстигнеева призвала Европу открыть глаза на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Белоруссию и приграничные страны НАТО в масштабный конфликт.