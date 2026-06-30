Сорвался с поводка: Россия призвала Европу открыть глаза на выходки Зеленского Евстигнеева: Россия возмущена попытками Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт

Москва30 июн Вести.Европейским странам пора открыть глаза и понять, что глава киевского режима Владимир Зеленский сорвался с поводка, стремясь втянуть в конфликт Белоруссию и приграничные страны НАТО, заявила исполняющая обязанности (и. о.) постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка отметила Евстигнеева

Риторика Киева о "защите" Европы от российской угрозы является лишь дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и втягивания стран НАТО в прямое вооруженное столкновение с Россией, подчеркнула дипломат.

Украинские боевики атаковали 17 июня автобус, который перевозил белорусских детей из Гомеля в Геленджик. Один пассажир погиб, восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали.

В связи с этим Минск при поддержке Москвы попросил срочно созвать заседание СБ ООН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту атаку провокацией и отметил, что если Киев попытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, то это ему дорого обойдется.

Между тем Зеленский пригрозил 19 июня уничтожить белорусскую военную технику в приграничных районах, если Лукашенко не отведет ее от границы в течение недели.

Зеленский потребовал от президента Белоруссии отключить на границе с Украиной ретрансляторы, которые якобы служат для наведения российского оружия. Зеленский заявил позже, что ретрансляторы прекратили работу 22 июня.

В МИД Белоруссии пообещали Украине жесткий ответ, если украинские боевики попробуют пересечь границу с Белоруссией.