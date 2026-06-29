МИД Белоруссии: Минск ответит Киеву всем потенциалом, если ВСУ пересекут границу

В МИД Белоруссии рассказали, как ответят Украине в случае вторжения МИД Белоруссии: Минск ответит Киеву всем потенциалом, если ВСУ пересекут границу

Москва29 июн Вести.Белоруссия ответит Украине с применением всего своего потенциала, если киевский режим попробует пересечь границу страны. Об этом заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета.

В интервью RT он отметил, что "украинские соседи" осведомлены об этом.

Если граница будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала подчеркнул Секрета

Он также напомнил, что "красные линии" были четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Это - наша граница заключил замглавы МИД

Ранее президент России Владимир Путин указал, что "окрики" со стороны Украины в адрес Белоруссии вызывают озабоченность. При этом он сообщил, что Лукашенко подобные заявления не страшат.