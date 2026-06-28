Москва28 июнВести.Грубые окрики со стороны Украины в адрес Белоруссии вызывают озабоченность, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаютсясказал президент
Российский лидер подчеркнул, что у Лукашенко подобные заявления "не вызывают какой-то паники".
Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешеннозаключил Путин
У Украины на сегодняшний день нет достаточных ресурсов и личного состава для осуществления атаки на Белоруссию, сообщал ранее председатель ОП РФ Владимир Рогов. По его словам, киевский режим сейчас испытывает колоссальный кадровый голод, который пытается восполнить с помощью насильственной мобилизации.
Ранее Лукашенко после нескольких угроз со стороны Владимира Зеленского предупредил Киев об изменении "качества войны" при вовлечении Минска. Он призвал Украину не "пылить и кричать", а договариваться по-человечески.