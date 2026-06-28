Путин: грубые окрики в адрес Минска со стороны Киева вызывают озабоченность

Путин: грубые окрики Украины в адрес Белоруссии вызывают озабоченность Путин: грубые окрики в адрес Минска со стороны Киева вызывают озабоченность

Москва28 июн Вести.Грубые окрики со стороны Украины в адрес Белоруссии вызывают озабоченность, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются сказал президент

Российский лидер подчеркнул, что у Лукашенко подобные заявления "не вызывают какой-то паники".

Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно заключил Путин

У Украины на сегодняшний день нет достаточных ресурсов и личного состава для осуществления атаки на Белоруссию, сообщал ранее председатель ОП РФ Владимир Рогов. По его словам, киевский режим сейчас испытывает колоссальный кадровый голод, который пытается восполнить с помощью насильственной мобилизации.

Ранее Лукашенко после нескольких угроз со стороны Владимира Зеленского предупредил Киев об изменении "качества войны" при вовлечении Минска. Он призвал Украину не "пылить и кричать", а договариваться по-человечески.