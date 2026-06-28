Путин: заявления Зеленского не вызывают у Лукашенко паники Путин: у Лукашенко нет паники из-за заявлений Зеленского

Москва28 июн Вести.Заявления Киева в адрес Белоруссии не вызывают паники у президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 июня пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко откажется отдать приказ вывести ее в течение недели, а 22 июня Зеленский вновь обратился к Минску с жестким требованием прекратить техническую поддержку России.

Это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно отметил Путин

Однако в целом оценки заявлениям Киева в адрес Минска должен давать президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнул российский лидер.

Лукашенко, комментируя угрозы со стороны Киева, ранее отмечал, что призывает Украину не "пылить и кричать", а договариваться по-человечески. Он также предупреждал Киев об изменении "качества войны" при вовлечении Минска.