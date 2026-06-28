Путин сообщил, что общался с Лукашенко в неформальной обстановке более суток

Путин: мы общались с Лукашенко более суток в неформальной обстановке Путин сообщил, что общался с Лукашенко в неформальной обстановке более суток

Москва28 июн Вести.Диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко длился более суток, он шел в неформальной обстановке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер отметил, что в переговорах принимал участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мы с ним (Александром Лукашенко. – Прим. ред.) общались сутки, даже чуть побольше. В неформальной обстановке. Не только вдвоем, но и втроем – я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, и мы обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная повестка заявил Путин

Президент России также поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с Путиным провели встречу в резиденции на Валдае. 27 июня переговоры продолжились.