Путин обсудил с Лукашенко по телефону взаимодействие РФ и Белоруссии

Москва2 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба президента РФ на официальном сайте.

Лидеры обсудили сотрудничество между странами.

В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия говорится в сообщении

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит с зампредседателя КНР Хань Чжэном итоги своего визита в Пекин в мае. Он уточнил, что диалог состоится после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.