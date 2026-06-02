Москва2 июнВести.Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба президента РФ на официальном сайте.
Лидеры обсудили сотрудничество между странами.
В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействияговорится в сообщении
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит с зампредседателя КНР Хань Чжэном итоги своего визита в Пекин в мае. Он уточнил, что диалог состоится после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.