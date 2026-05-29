Москва29 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном предложил тому созвониться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы договориться о встрече и "поговорить по-мужски".

Об подробностях разговора с Макроном глава Белоруссии рассказал во время пресс-подхода после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. По его словам, он предложил президенту Франции встретиться с Путиным в Минске.

Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить" сказал Лукашенко журналистам

Ранее белорусский лидер сообщил, что обсуждал во время разговора с Макроном тему Украины и переговоры Минска с Вашингтоном.

Телефонный разговор Лукашенко с Макроном состоялся 24 мая.