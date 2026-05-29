Лукашенко предложил Макрону встретиться в Минске с ним и с Путиным

Лукашенко пригласил Макрона в Минск для встречи с ним и с Путиным Лукашенко предложил Макрону встретиться в Минске с ним и с Путиным

Москва29 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что пригласил в Минск своего французского коллегу Эммануэля Макрона на встречу с ним и с президентом РФ Владимиром Путиным, и французский лидер не исключил такой встречи.

Телефонный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 24 мая. Как отметил белорусский лидер, обсуждалась и украинская проблематика.

Я говорю: "Если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на "сходке" в Ереване (в мае 2026 года на саммите Европейского политического сообщества - ред.), ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] вас встретили в Минске сказал Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА

В ответ президент Франции, по словам Лукашенко, заявил, что "не исключает такой встречи", но подчеркнул, что ему необходимо проконсультироваться с лидерами других стран ЕС.

Ранее Лукашенко признался, что обсуждал с Макроном Украину и переговоры Минска с Вашингтоном.