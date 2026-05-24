Москва24 маяВести.Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал белорусского лидера Александра Лукашенко не допустить участия Белоруссии в конфликте на Украине и улучшить отношения с Европой. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник в администрации президента Франции.
Ранее о состоявшемся телефонном разговоре Макрона и Лукашенко сообщило агентство БЕЛТА. Оно уточняло, что беседа была инициирована французским президентом.
[Макрон] указал на риски, которые несет для Белоруссии втягивание в военные действия на Украинеговорится в публикации
По информации издания, Макрон также призвал Лукашенко принять меры для улучшения отношений между Белоруссией и Европой.