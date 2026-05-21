Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в войну с Украиной

Москва21 мая Вести.Минск не намерен втягиваться в войну с Украиной, за исключением случая совершения агрессии против белорусской территории. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с журналистами.

Белорусский лидер подчеркнул, что слышал из уст президента России: два государства будут вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока.

Что касается его (Владимира Зеленского — прим. ред.) заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае – если на нашу территорию будет совершена агрессия сказал Лукашенко

По его словам, ни гражданской, ни военной необходимости в участии в конфликте нет.

Президент Белоруссии также предложил Владимиру Зеленскому обсудить проблемы двусторонних отношений в любой точке Украины или Белоруссии. Лукашенко отметил, что Минску есть о чем разговаривать с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами, но почему-то не о чем с Украиной.

Зеленский в последнее время неоднократно высказывался о якобы подготовке к использованию белорусской территории для расширения конфликта, однако не приводил никаких доказательств. Ранее он поручил украинским дипломатам и спецслужбам продумать меры для "воздействия" на Минск.