Лукашенко призвал подготовить армию Белоруссии к возможным военным действиям

Москва11 мая Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам обороноспособности и развитию военно-промышленного комплекса заявил о необходимости подготовки к возможным боевым действиям на территории страны. Он поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии, передает агентство БЕЛТА.

Как отметил белорусский лидер, его интересовало, как будут действовать вооруженные силы страны "в случае агрессии против Беларуси". Лукашенко подчеркнул: не стоит распыляться на все виды высокотехнологичного оружия, а нужно ориентироваться на специфику театра военных действий — белорусскую землю.

Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. <...> Без наземной операции никуда. А в наземной операции — это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле сказал президент

Лукашенко привел в пример последние военные конфликты в мире, которые, по его словам, продемонстрировали, что одной бомбардировкой нельзя добиться победы. В частности, президент упомянул вооруженное столкновение Израиля, Ирана и США.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ обладают хорошим арсеналом качественного оружия.