Лукашенко: будем точечно отмобилизовывать части для подготовки к войне

Москва12 мая Вести.В Белоруссии после завершения масштабной проверки Вооруженных сил продолжится точечная мобилизация воинских частей. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны. Его слова передает БЕЛТА.

Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать заявил Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, по итогам масштабной проверки Вооруженных сил страны в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. В частности, речь идет о недостатках белорусской армии.

Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки отметил белорусский лидер

Лукашенко обратил внимание на то, что Белоруссия настроена на мир, но армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия в случае необходимости.

Ранее Александр Григорьевич заявил о том, что в Белоруссии в случае войны не обойтись без наземной операции.