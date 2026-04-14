Лукашенко: чтобы пережить сложные времена, надо мобилизоваться

Москва14 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Он призвал сограждан отказаться от иждивенчества и поставить экономику на первое место, чтобы пережить эпоху мировой неопределенности.

Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области

Лукашенко отметил, что лозунгом каждого должна стать фраза "работаем, чтобы жить".

12 апреля Лукашенко заявил, что главным своим достижением жители Белоруссии могут считать жизнь в спокойствии и согласии. По его словам, последние годы страна живет без вооруженных конфликтов и внутренних столкновений.