Москва12 апр Вести.Жители Белоруссии главным своим достижением могут считать жизнь в спокойствии и согласии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Он отметил, что в последние годы страна живет без вооруженных конфликтов и внутренних столкновений.

Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живем, самое главное, в мире и согласии. Без войн, без столкновений уже после 2020 года несколько лет. И это самое главное завоевание нашего народа. Прекрасно, что с нами детки, которые не плачут, не переживают сказал Лукашенко во время посещения храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране созданы условия для труда и достойной жизни граждан, добавив, что такой подход будет сохраняться и дальше. Он отметил, что те, кто работает и стремится к стабильности, получают соответствующий результат.

Как сообщает БелТА, во время визита Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме, а также получил в подарок образ святителя Николая Чудотворца.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Минск готов к войне, но при этом категорически выступает против нее.