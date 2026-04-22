Лукашенко: у Белоруссии есть лазер, который может сжигать беспилотники

Москва22 апр Вести.Белоруссия разработала лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии до двух километров, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения Минского клуба ДОСААФ. Кадры мероприятия показал канал ОНТ.

Глава белорусского государства отметил, что республика должна выработать свою систему противодействия беспилотникам.

Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник сказал Лукашенко

Ранее Лукашенко назвал размещение на белорусской территории тактического ядерного оружия России фактором, который дает республике защиту и безопасность. Президент Белоруссии подчеркнул, что для Минска Москва - ближайший союзник.