Москва29 маяВести.Участники ЕАЭС должны предотвратить использование искусственного интеллекта в качестве оружия массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.
Наша задача — сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражениясказал он
Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) трансформируют все сферы жизни современного человечества.