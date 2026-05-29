Лукашенко: наша задача не превратить ИИ в оружие массового поражения

Москва29 мая Вести.Участники ЕАЭС должны предотвратить использование искусственного интеллекта в качестве оружия массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

Наша задача — сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения сказал он

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) трансформируют все сферы жизни современного человечества.