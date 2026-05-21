Лукашенко: Белоруссия и РФ никому не угрожают, но готовы защищать себя

Москва21 мая Вести.Белоруссия и Россия никому не угрожают, однако готовы защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным в ходе совместной тренировки ядерных сил.

Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА

Он добавил, что необходимо уметь пользоваться тем, что находится в твоих руках.

Белорусский лидер также отметил, что военнослужащие Белоруссии и России проводят совместные учения ядерных сил ежеквартально, однако без участия глав государств.

Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас объяснил Лукашенко

Ранее он прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, которая началась 18 мая.