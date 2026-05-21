Москва21 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил итоги совместной работы с Министерством обороны Российской федерации во время учениях ядерных сил. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.
Президент подчеркнул высокий уровень организации процесса.
Организационная часть прошла без всяких сбоев. Разумно, толково, организованно. Все прошло организационно хорошосказал Лукашенко
Ранее были показаны кадры развертывания оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" во время ядерных учений в Белоруссии.