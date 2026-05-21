Лукашенко: организационная часть совместных ядерных учений с РФ прошла без сбоев

Лукашенко остался доволен организацией ядерных учений

Москва21 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил итоги совместной работы с Министерством обороны Российской федерации во время учениях ядерных сил. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

Президент подчеркнул высокий уровень организации процесса.

Организационная часть прошла без всяких сбоев. Разумно, толково, организованно. Все прошло организационно хорошо сказал Лукашенко

Ранее были показаны кадры развертывания оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" во время ядерных учений в Белоруссии.