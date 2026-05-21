Лукашенко назвал "Искандер-М" хорошей машиной, о которой он когда-то мечтал Лукашенко показали "Искандер-М" и нанесение условного ракетного удара

Москва21 мая Вести.Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках посещения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По информации журналистов, белорусский лидер пообщался с расчетом пусковой установки, обратив внимание на важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.

Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие сказал Лукашенко

18 мая в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Позже Минобороны России объявило, что с 19 по 21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным ведомства, в ходе тренировок будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на белорусской территории.