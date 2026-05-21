Опубликованы кадры развертывания в Белоруссии "Искандеров-М" со спецбоеприпасами

Москва21 мая Вести.Министерство обороны России опубликовало видео развертывания оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", оснащенных специальными боеприпасами, на учениях ядерных сил в Белоруссии.

В рамках проводимых маневров ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения, расположенные в позиционном районе ракетной бригады на территории республики.

На видео показаны этапы маневров, включая перемещение техники по пересеченной местности и подготовку к выполнению задач по стрельбе.

Белорусские ракетные подразделения отрабатывают задачи по скрытному перемещению в назначенные районы для последующей подготовки к пускам, добавили в российском оборонном ведомстве.

В Белоруссии тренировки ядерных сил стартовали 18 мая. Они проходят в координации с Министерством обороны РФ. В свою очередь, российское ведомство проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они продлятся до 21 мая.

В маневрах задействованы подразделения ракетных войск стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование Дальней авиации, а также части сил Ленинградского и Центрального военных округов.