Москва21 маяВести.В ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время проведения тренировки.
По его словам, предстоит отработка действий должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, размещенного в том числе в Белоруссии.
Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракетсказал Путин
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В Белоруссии тренировка боевого применения ядерного оружия началась 18 мая.