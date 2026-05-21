Путин: на учениях ядерных сил РФ и Белоруссии проведут пуски ракет

Москва21 мая Вести.В ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время проведения тренировки.

По его словам, предстоит отработка действий должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, размещенного в том числе в Белоруссии.

Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет сказал Путин

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы проходят в Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая. В Белоруссии тренировка боевого применения ядерного оружия началась 18 мая.