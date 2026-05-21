Путин: Россия и Белоруссия в следующем году проведут учения "Щит Союза - 2027"

Москва21 мая Вести.Россия и Белоруссия в следующем году проведут учения "Щит Союза - 2027", заявил российский лидер Владимир Путин во время проведения по видеосвязи учений ядерных сил в рамках совместной подготовки ВС РФ и Белоруссии.

Путин также напомнил о планах по проведению учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2026" на российской территории и миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" на территории Белоруссии.

В следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России "Щит Союза - 2027" добавил президент РФ

Он подчеркнул, что такие системные шаги необходимы для укрепления обороноспособности РФ и Белоруссии, надежной защиты граждан стран от возможных угроз со всех направлений.