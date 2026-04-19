Москва19 апр Вести.Размещенное на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие является для республики фактором защиты и обеспечения безопасности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с RT.

Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Это фактор нашей защиты, нашей безопасности. И добавьте все, что есть у Российской Федерации сказал Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия и Россия являются ближайшими союзниками.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие на белорусской территории, подобно тому, как это делают Штаты на территории своих союзников. Как пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для такого шага не требуется пересматривать ядерную доктрину России.

В июне 2023 года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, ядерное оружие будет находиться в Белоруссии бессрочно.