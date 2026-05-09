Лукашенко: у Белоруссии и РФ сегодня хороший арсенал хорошего оружия

Москва9 мая Вести.Белоруссия и Россия сегодня обладают хорошим арсеналом хорошего оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что хорошо знаком с российскими вооружениями, поскольку у Белоруссии такие же.

Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили. Вы хорошо знаете, поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия сказал Лукашенко

Президент Белоруссии подчеркнул, что никто не сможет помешать празднованию Победы в Великой Отечественной войне.