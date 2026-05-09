Москва9 маяВести.Белоруссия и Россия сегодня обладают хорошим арсеналом хорошего оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он отметил, что хорошо знаком с российскими вооружениями, поскольку у Белоруссии такие же.
Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили. Вы хорошо знаете, поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружиясказал Лукашенко
Президент Белоруссии подчеркнул, что никто не сможет помешать празднованию Победы в Великой Отечественной войне.