Москва11 мая Вести.Удельный вес современных образцов вооружения в Вооруженных силах Белоруссии оценивается в 45%. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

11 мая было организовано совещание под руководством Лукашенко, посвященное национальной программе вооружения на ближайшие пять лет и оборонному заказу. Лукашенко акцентировал внимание на техническом оснащении армии страны.

Важно, что выполнение программы позволило нам за пять лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины - 45% сказал президент Белоруссии

По его данным, доля образцов, которые обновляются каждый год, возросла до 2%. Лукашенко добавил, что принятые властями Белоруссии меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в состоянии боевой готовности.

Ранее Лукашенко посетил парад Великой Победы в Москве вместе с сыном Николаем.