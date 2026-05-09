Москва9 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил парад Великой Победы в Москве вместе с сыном Николаем.
Они сидят на центральной трибуне, откуда парад смотрят президент России Владимир Путин, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, а также иностранные гости.
Парад начался с выноса на Красную площадь Знамени Победы знаменной группой роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Путин смотрит парад вместе с ветераном ВОВ Светом Туруновым и участником СВО Леонидом Рыжовым.