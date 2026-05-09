Лукашенко взял на парад Великой Победы в Москве сына Николая

Москва9 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил парад Великой Победы в Москве вместе с сыном Николаем.

Они сидят на центральной трибуне, откуда парад смотрят президент России Владимир Путин, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, а также иностранные гости.

Парад начался с выноса на Красную площадь Знамени Победы знаменной группой роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Путин смотрит парад вместе с ветераном ВОВ Светом Туруновым и участником СВО Леонидом Рыжовым.