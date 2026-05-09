Лукашенко: останки советских воинов нужно возвращать с чужбины на родину

Москва9 мая Вести.Останки советских воинов необходимо возвращать с чужбины на родину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что потомки помнят и чтут освободителей родной земли.

Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой сказал Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что долгом наследников победителей является сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

9 мая Лукашенко посетил парад Великой Победы в Москве вместе с сыном Николаем. Белорусский лидер подчеркнул, что никто не может помешать празднованию Дня Победы.