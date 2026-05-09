Лукашенко: память о Великой Отечественной войне – основа союзничества с РФ

Москва9 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы российскому лидеру Владимиру Путину.

В своем послании белорусский лидер отметил, что память о Великой Отечественной войне является прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.

Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества приводит слова поздравления пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что именно поэтому "Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете".

В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла отметил Лукашенко

Белорусский лидер напомнил, что их несгибаемые стойкость и самоотверженность "навсегда определили судьбу братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд".

Ранее в ходе встречи с российским президентом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии никогда не допустят унижения памяти о Великой Победе и не предадут забвению историю.