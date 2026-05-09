Лукашенко: в Белоруссии никакой президент не позволит бросить под ноги Победу

Москва9 мая Вести.В Белоруссии никогда не допустят унижения памяти о Великой Победе и не предадут забвению историю, подчеркнул президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик признался, что его удивил отказ руководителей ряда стран признать значимость памятной даты.

Мы не можем с вами эту Победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Белоруссии может себе позволить бросить под ноги как тряпку Великую Победу? Никакой. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко, и уходили на фронт с первого парада (в 1941 году – прим. ред.). Я этим горжусь, знаю, что и Вы (обращаясь к Путину – прим. ред.) это цените и гордитесь сказал Лукашенко

Он выразил уверенность, что настанет время, когда многие политики захотят посетить Красную площадь, чтобы почтить память воинов-освободителей и других героев тех событий.

Белорусский президент также обратил внимание на позицию некоторых соседних стран.

Некоторые наши друзья, соседи, с которыми мы были в одном государстве, почему-то отказываются признавать этот праздник. Особенно наши соседи, белорусские отметил Лукашенко

Встреча глав государств прошла в Кремле 8 мая, накануне торжеств. В начале мероприятия Путин поблагодарил своего коллегу за визит, обратив внимание на текущую обстановку, в том числе, связанные с безопасностью вопросы.

Лукашенко отметил, что, несмотря на обстоятельства, приехал бы в Москву на празднование 9 Мая.

Лидеры стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире.