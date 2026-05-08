Москва8 маяВести.Лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, проведут рабочую встречу, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву на мероприятия по случаю Дня Победы. Среди гостей - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидеры Лаоса и Малайзии Тхонглун Сисулит и султан Ибрагим.
Глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне... Планируется также встреча президентов Беларуси и Россииговорится в сообщении
Там отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят двустороннее сотрудничество, международную и региональную повестку дня.