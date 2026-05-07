Опубликован список глав делегаций, которые приедут в Москву на День Победы Кремль опубликовал список глав делегаций, прибывающих в Москву на 9 мая

Москва7 мая Вести.Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы.

Уточняется, что в российскую столицу приедут президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, в Москву с визитом на празднование 9 мая прибудут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с женой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир. Он также назвал очень важной предстоящую речь главы государства.

Песков также рассказал, что спецслужбы РФ на фоне угроз со стороны киевского режима принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в преддверии Дня Победы.