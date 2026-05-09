Политолог Саламоне: лидеры ЕС должны прилететь в Москву на 9 Мая, как Фицо

Москва9 мая Вести.Европейским лидерам следовало прилететь в Москву на День Победы, как это сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Такое мнение высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.

По его словам, словацкий премьер поступил верно, "наплевав на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы".

Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. написал Саламоне в своем Telegram-канале

Ранее был опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Помимо Фицо в российскую столицу приедут, в частности, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.