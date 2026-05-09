Москва9 маяВести.Европейским лидерам следовало прилететь в Москву на День Победы, как это сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Такое мнение высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.
По его словам, словацкий премьер поступил верно, "наплевав на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы".
Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории.написал Саламоне в своем Telegram-канале
Ранее был опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Помимо Фицо в российскую столицу приедут, в частности, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.