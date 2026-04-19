Вице-спикер парламента Словакии Гашпар приедет в Москву на День Победы

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что он и словацкий премьер Роберт Фицо приедут в Москву на празднование Дня Победы. Об этом он заявил РИА Новости.

В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы..​​​. В официальной делегации планирую принять участие и я как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики сообщил он

В марте премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своей готовности вновь посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю празднования Дня Победы.

В 2025 году Фицо прилетел в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на транспортные сложности. Для его борта отказались предоставить свое воздушное пространство Эстония и Латвия. Словацкому премьеру пришлось лететь в обход через Венгрию, Румынию и Грузию.

Накануне стало известно о решении властей Латвии и Литвы закрыть свое воздушное пространство для самолета Фицо и в этом году.