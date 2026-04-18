Москва18 апрВести.Власти Латвии и Литвы приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По словам Фицо, небо закроют к его поездке в Москву на празднование 9 Мая.
Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москвусказал он
Премьер Словакии напомнил, что похожая ситуация произошла в 2025 году. Тогда для его борта нашли другой маршрут. В этом году планируется поступить точно так же.