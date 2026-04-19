Москва19 апр Вести.Полет из Словакии в Москву в обход воздушного пространства Латвии и Литвы можно совершить как минимум тремя маршрутами. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

На этой неделе прибалтийские страны решили не пропускать самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо, собирающегося в Москву на День Победы. Такая же ситуация была и в прошлом году.

В интервью ТАСС источник в авиадиспетчерских службах ЕС сообщил, что для этого полета есть минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути.

Среди них - полет через Венгрию и Румынию и далее над Черным морем, а также маршрут через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Третий вариант - полет через Польшу, Чехию или Германию с последующим выходом на нейтральные воды Балтийского моря и заходом в воздушное пространство России в районе Петербурга.