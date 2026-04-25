Москва25 апр Вести.Решение стран Прибалтики запретить премьер-министру Словакии Роберту Фицо лететь на парад Победы в Москву через их воздушное пространство - это сигнал враждебности по отношению ко всему словацкому народу. Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Если захочет пролететь какая-нибудь "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ), вы этого ей не разрешите. Но Роберт Фицо – это премьер-министр Словацкой Республики, государства-члена Евросоюза, он не террорист. Он просто видный государственный деятель, и когда Литва, Латвия или Эстония совершают подобные действия, это сигнал враждебности по отношению к словацкому народу как таковому отметил Блага

Собеседник агентства добавил, что решение прибалтов не помешает визиту Фицо в Москву, и словацкий премьер просто выберет другой маршрут, как сделал это в 2025 году.

При этом Блага отметил, что своими действиями страны Прибалтики нарушают правила Евросоюза.

Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьезно говорить. Словакия должна отреагировать, поднять эти вопросы, и, если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться сказал евродепутат

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна официально заявил, что Таллин не даст разрешение на использование своего воздушного пространства самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющемуся в Москву на парад Победы.

Роберт Фицо планирует посетить торжества в Москве 9 мая 2026 года, продолжая традицию своего участия в мероприятии (премьер Словакии также посещал российскую столицу на День Победы в 2025 году). Несмотря на запрет со стороны прибалтийской страны, визит не будет сорван. По словам экспертов, у правительственного борта Словакии есть как минимум три альтернативных маршрута для перелета в Москву в обход стран Балтии.