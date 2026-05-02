ТАСС: полет Фицо в Россию может варьироваться от 4 до 8 часов

Фицо будет добираться до Москвы от 4 до 8 часов ТАСС: полет Фицо в Россию может варьироваться от 4 до 8 часов

Москва2 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может находиться в пути до Москвы, где он примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы, от 4 до 8 часов. Точное время полета будет зависеть от выбранного маршрута. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

В зависимости от маршрута время в полете может варьироваться в диапазоне от четырех до восьми часов сообщили агентству

По его словам, маршрут через север, то есть над нейтральными водами Балтийского моря, займет почти в два раза меньше времени по сравнению с маршрутом через юг, который включает пролет над рядом европейских стран, нейтральными водами Средиземного моря и последующим входом в воздушное пространство России со стороны Черного моря.

Собеседник агентства отметил, что ранее Чехия разрешила Фицо перелет в Россию на День Победы. Однако четыре государства — Латвия, Литва, Польша и Эстония — не допустили самолет словацкого лидера в свои воздушные коридоры. В контексте Эстонии источник с иронией подчеркнул, что, учитывая ее географическое положение, "воздушное пространство этой страны изначально не рассматривалось как вариант для транзитного маршрута в Россию".

Ране Фицо заявил, что "в туалетах Брюсселя" его спрашивают о встречах с Путиным.