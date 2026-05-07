СМИ раскрыли, сколько часов Фицо будет лететь в Москву ТАСС: полет Фицо в Москву займет около четырех часов

Москва7 мая Вести.Полет премьер-министра Словакии Роберта Фицо из Братиславы в Москву займет около 4 часов. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.

Как ранее сообщил новостной порта Marker со ссылкой на словацкое Министерство иностранных дел, Фицо полетит в российскую столицу через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии.

По словам собеседника ТАСС, это самый короткий в сложившейся ситуации маршрут.

Полет займет от 3,5 до 4 часов в зависимости от коридоров, которые будут использованы для движения самолета сказал он

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Среди них значится в том числе Фицо. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в рамках визита в столицу РФ глава словацкого правительства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.