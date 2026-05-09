Мерц пригрозил Фицо, что после поездки в Москву его ждет разговор в Европе Мерц пообещал Фицо серьезный разговор в Европе после визита в Москву

Москва9 мая Вести.Словацкого премьер-министра Роберта Фицо после возвращения из Москвы ждет серьезный разговор. Об этом в Стокгольме на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он пояснил, что в Стокгольме отмечают сегодня День Европы, "а это совсем другое дело".

Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве добавил о Фицо Мерц

Чтобы добраться до России, словацкий премьер сделал большой крюк, облетая Польшу и страны Прибалтики. Его самолет из Братиславы в Москву летел над Чехией, ФРГ и Швецией. Это минимум два лишних часа в полете. Но Роберт Фицо отнесся к этому с юмором, сказав, что это все-таки лучше поездки на легковом автомобиле. И на лошади, тут же добавил президент Путин.

Владимир Путин провел в Кремле отдельные переговоры с Фицо. На них словацкий премьер выразил надежду на восстановление нормальных отношений с РФ и возобновление работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

Премьер Словакии и президент России также обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что Мерц забыл о том, кто именно освободил Европу от нацизма. По ее словам, "завтра чиновники ФРГ будут говорить о том, что диктатор Адольф Гитлер спас мир от насилия".