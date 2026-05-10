Мема: Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за визит в Россию Мема раскритиковал Мерца, пообещавшего обсудить с Фицо поездку в Москву

Москва10 мая Вести.Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осадил канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пообещавшего обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву вместо участия в Дне Европы.

По его словам, настоящие европейцы сейчас должны договариваться с Москвой о дипломатическом решении украинского конфликта.

Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц - не один из них написал Мема в соцсети X

Мерц 9 мая заявил, что Фицо после возвращения из Москвы "ожидает разговор". Он уточнил, что в Стокгольме отмечают День Европы, "а это совсем другое дело".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова немецкого канцлера. Она напомнила, что без победы советского народа не было никакого Дня Европы.